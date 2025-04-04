Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:18, 4 апреля 2025Экономика

Введенные Трамом пошлины назвали причиной паники на мировых фондовых рынках

Handelsblatt: удар Трампа по мировым фондовым рынкам привел к панике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины стали ударом по мировым фондовым рынками и причиной паники, таковыми меры американской администрации назвало издание Handelsblatt.

«После удара, нанесенного Трампом по мировым фондовым рынкам, не может быть и речи о стабилизации фондов», — отмечается в материале.

Авторы статьи отметили, что по фондовым рынкам также ударила угроза ответных мер со стороны Китая, европейские, американские и азиатские рынки просели, решение Трампа вызвало панику среди инвесторов.

Президент США резко повысил импортные пошлины на продукцию из 185 стран 2 апреля. Решение ужесточить торговлю он объяснил усиливающимся торговым дисбалансом. Чтобы избежать тарифов, нужно перенести производство в США или отменить ограничения для американских товаров, подчеркнул Трамп.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ходят слухи о подготовке России к масштабному наступлению. Когда оно может начаться и как на это отреагируют США?

    Введенные Трамом пошлины назвали причиной паники на мировых фондовых рынках

    Бывшая жена Паши Техника подтвердила информацию о его смерти

    Тысячи жителей российского города остались без воды

    Трамп продлил работу TikTok в США

    В российском городе по этажу здания растеклись человеческие ноги и легкие

    Украину на переговорах по ресурсной сделке представит юридическая компания

    Паша Техник умер в больнице в Таиланде

    В Okko выйдет первый в истории кочевой документальный стендап-сериал про цыган

    Глава Минфина США назвал Зеленского эстрадным артистом с неидеальными советниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше