Введенные Трамом пошлины назвали причиной паники на мировых фондовых рынках

Handelsblatt: удар Трампа по мировым фондовым рынкам привел к панике

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины стали ударом по мировым фондовым рынками и причиной паники, таковыми меры американской администрации назвало издание Handelsblatt.

«После удара, нанесенного Трампом по мировым фондовым рынкам, не может быть и речи о стабилизации фондов», — отмечается в материале.

Авторы статьи отметили, что по фондовым рынкам также ударила угроза ответных мер со стороны Китая, европейские, американские и азиатские рынки просели, решение Трампа вызвало панику среди инвесторов.

Президент США резко повысил импортные пошлины на продукцию из 185 стран 2 апреля. Решение ужесточить торговлю он объяснил усиливающимся торговым дисбалансом. Чтобы избежать тарифов, нужно перенести производство в США или отменить ограничения для американских товаров, подчеркнул Трамп.

