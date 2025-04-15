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17:03, 15 апреля 2025Россия

В Госдуме сравнили Зеленского с героем анекдота

Депутат ГД Хамитов сравнил Зеленского с неблагодарным героем анекдота
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Депутат Госдумы Амир Хамитов сравнил Владимира Зеленского с неблагодарным героем анекдота. О том, что роднит Зеленского с вымышленным персонажем, парламентарий рассказал РИА Новости.

Перед этим украинский лидер выразил недовольство «теплой тональностью диалога» США в отношении России в ущерб Украине.

В этой связи Хамитов вспомнил анекдот о бедном и богатом друге. Богач решил устроить приятеля на работу, которая заключалась в транспортировке двух мешков денег, один из которых предназначался для работника. «Так через некоторое время он возмутился: мешки таскает только он, а деньги идут пополам», — пояснил депутат.

По мнению парламентария, схожим образом ведет себя и Зеленский. При этом он отметил, что схожесть с тем или иным персонажем анекдота в случае с Зеленским «вполне естественна» .

Тем временем, на Западе заявили о неприязни президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что глава Белого дома «терпеть не может» украинского лидера и выложил видео, на котором Трамп критически высказывается о действиях украинского руководства.

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