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09:42, 15 апреля 2025Силовые структуры

В Москве несовершеннолетняя при помощи ножа расправилась с отцом

В Москве 15-летняя местная жительница зарезала отца
Варвара Митина (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве 15-летняя местная жительница при помощи ножа расправилась с отцом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

15 апреля в квартире жилого дома на улице Бартеневской обнаружили мужчину без признаков жизни с ножевыми ранениями. Правоохранители предварительно установили, что ранения ему нанесла 15-летняя дочь. Другие подробности пока не раскрываются.

По данным Mash, мужчина воспитывал двоих дочерей один. Мать с ними не жила.

Ранее в Москве ревнивец расправился с соперником с помощью ножа.

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