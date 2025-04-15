В Москве несовершеннолетняя при помощи ножа расправилась с отцом

В Москве 15-летняя местная жительница при помощи ножа расправилась с отцом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.
15 апреля в квартире жилого дома на улице Бартеневской обнаружили мужчину без признаков жизни с ножевыми ранениями. Правоохранители предварительно установили, что ранения ему нанесла 15-летняя дочь. Другие подробности пока не раскрываются.
По данным Mash, мужчина воспитывал двоих дочерей один. Мать с ними не жила.
Ранее в Москве ревнивец расправился с соперником с помощью ножа.