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09:39, 16 апреля 2025Ценности

44-летняя певица Слава снялась в бикини на отдыхе

Российская певица Слава снялась в лазурном бикини на отдыхе в Дубае
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @slanevskaya_elena

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) снялась в бикини на отдыхе в Дубае. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем четыре миллиона подписчиков.

44-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке в раздельном купальнике лазурного цвета, который демонстрировал ее фигуру. При этом звезда надела широкую соломенную шляпу и солнцезащитные очки. На кадре также позировала сестра артистки Елена Сланевская.

Ранее в апреле певица Слава прошлась на камеру в латексном наряде. Исполнительница снялась в черном откровенном комплекте, состоящем из легинсов и бюстгальтера. При этом звезда похвасталась стройным телом.

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