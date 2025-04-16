44-летняя певица Слава снялась в бикини на отдыхе

Российская певица Слава снялась в лазурном бикини на отдыхе в Дубае

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) снялась в бикини на отдыхе в Дубае. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем четыре миллиона подписчиков.

44-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке в раздельном купальнике лазурного цвета, который демонстрировал ее фигуру. При этом звезда надела широкую соломенную шляпу и солнцезащитные очки. На кадре также позировала сестра артистки Елена Сланевская.

Ранее в апреле певица Слава прошлась на камеру в латексном наряде. Исполнительница снялась в черном откровенном комплекте, состоящем из легинсов и бюстгальтера. При этом звезда похвасталась стройным телом.