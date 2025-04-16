Китай оказался под угрозой дефицита запчастей для Boeing

Bloomberg: Китайские авиакомпании столкнутся с нехваткой запчастей для Boeing

Запрет китайских властей в рамках торговой войны с США на покупку самолетов и комплектующих у американской корпорации Boeing может привести к тому, что национальные перевозчики столкнутся с проблемами в обслуживании уже имеющихся в их распоряжении лайнеров. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Официальные лица КНР опровергают такое распоряжение, однако его подтверждают сразу несколько собеседников агентства. По их словам, в ближайшее время дефицит авиакомпаниям не грозит из-за накопленных запасов, но пополнять их будет негде. Кроме того, возникает проблема с покупкой новых самолетов.

Мощности европейского производителя Airbus ограничены. Компания в последние годы значительно опережала Boeing по выпуску, но полностью заменить его на китайском рынке пока не в состоянии. Китай разрабатывает и свои самолеты, но двигатели для них приобретаются, в том числе, в США, так что их тоже нельзя считать надежной заменой.

Отдельные аналитики предполагают, что запрет на поставки со стороны Пекина стал частью переговорной тактики и не может затянуться, потому что зависимость слишком велика.

Президент США Дональд Трамп, инициировавший торговую войну со всем миром и в качестве главной цели выбравший Китай, возмутился отказом Пекина от большой сделки по Boeing, заключенной во время его первого срока. Он призвал китайские власти связаться с ним, чтобы начать переговоры по урегулированию противостояния.

К настоящему времени совокупный тариф США на импорт китайских товаров достигает 145 процентов, при этом Белый дом грозит поднять его до 245 процентов. Китай ответил пошлинами в 125 процентов и не намерен повышать их в дальнейшем, потому что уже такая величина исключает импорт на рыночных условиях.

