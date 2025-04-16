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14:27, 16 апреля 2025Силовые структуры

Бывшая замминистра здравоохранения российского региона задержана по делу о мошенничестве

В Калининграде на 2 суток задержана экс-замминистра здравоохранения Берездовец
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Калининграде на двое суток задержана бывшая замминистра здравоохранения региона Наталия Берездовец по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, Берездовец задержана по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о необоснованных выплатах врачу-педиатру за работы, которые он не выполнял и о незаконных стимулирующих надбавок в Городской детской поликлинике. По информации следствия, так, в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2024 года было выплачено более одного миллиона рублей. По словам источника, следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантки.

Ранее сообщалось, что в Республике Коми следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения региона, обвиняемого в халатности и причинении особо крупного ущерба.

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