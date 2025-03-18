Бывшего и.о. министра здравоохранения российского региона осудят

В Республике Коми пройдет суд над бывшим и.о. министра здравоохранения

В Республике Коми следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения региона, обвиняемого в халатности и причинении особо крупного ущерба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Его дело передали в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2022-2023 годах действия обвиняемого привели к тому, что льготные категории население стали получать лекарства в рамках региональной программы с задержкой. В результате заметно выросло количество отсроченных рецептов и был причинен особо крупный ущерб предприятию — единственному поставщику соответствующих услуг.

Ранее в Красноярском крае следователи возбудили дело после сообщений о нехватке жизненно важных лекарств.