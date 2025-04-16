Четырех командиров из транспортной полиции России заподозрили в незаконной миграции

СК возбудил дело против 4 командиров отделений Средневолжского ЛУТ МВД РФ

В Самаре следователи возбудили уголовное дело против четверых бывших командиров отделений транспортной полиции и двоих местных жителей, занимавшихся незаконной миграцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Под следствием находятся бывшие командиры отделений Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте. Им вменяются статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

По данным следствия, с 2020 по 2024 год полицейские, которые осуществляли контроль за пребыванием иностранных граждан на территории России, за денежное вознаграждение не проводили проверки в отношении нарушителей, благодаря чему они находились на железнодорожном вокзале Самары.

Преступления выявили оперативники управления собственной безопасности МВД и ФСБ. Все обвиняемые уволены из органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Уфе суд арестовал двоих сотрудников приемной комиссии университета за незаконный прием 19 иностранцев.