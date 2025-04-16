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19:24, 16 апреля 2025Экономика

Дачникам назвали способ спасти рассаду от черной ножки

Биолог Терехина: Рассаду нельзя вылечить от черной ножки, но можно спасти урожай
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Subarna Kandel / Shutterstock / Fotodom  

Если растение заболело черной ножкой, то его уже нельзя вылечить, но можно спасти будущий урожай. Способ уберечь рассаду от этой грибковой болезни назвала дачникам доктор биологических наук, почетный профессор Алтайского государственного университета Татьяна Терехина, пишет aif.ru.

Первый признак заболевания рассады черной ножкой — падение ее стеблей. Так бывает, когда растения чрезмерно поливают. Во влажной среде начинают активно развиваться фитопатогены, которые повреждают растения. «Поэтому перед поливом рассады всегда проверяйте, достаточно ли сухая земля, не переливайте растения», — посоветовала эксперт.

Терехина уточнила, что спасти пораженную черной ножкой рассаду можно, если она выросла хотя бы до 10 сантиметров. Тогда здоровые участки можно срезать и поставить в воду, чтобы они пустили корни. Затем растения нужно посадить в новый грунт.

Ранее дачникам назвали способ защитить огород от медведок. Спасением станет яичная скорлупа. Ее нужно положить в лунки при посеве — тогда вредители не смогут подобраться к корням и не испортят растения.

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