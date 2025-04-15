Дачникам назвали простой способ избавиться от опасных вредителей в огороде

Садовод Городецкая: Яичная скорлупа поможет избавиться от медведок на участке

Летом огороды атакует медведка -— крупное роющее насекомое, которое способно уничтожить овощи, ягоды и даже целые деревья. Простой способ избавиться от опасного вредителя на даче назвала россиянам опытный садовод Светлана Городецкая, ее слова передает aif.ru.

По словам специалистки, спасением станет яичная скорлупа. Ее нужно положить в лунки при посеве — тогда медведки не будут подходить к корням и не испортят растения.

«Измельчите яичную скорлупу в среднюю крошку, и достаточно двух горстей бросить в каждую лунку. Перемешайте с землей — все готово. Работает 100 процентов, так как острая скорлупа мешает вредителям совершать свои махинации», — объяснила Городецкая.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за сжигание мусора на даче. В случае нарушения норм пожарной безопасности придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей. Если огонь разводили на территории леса, то сумма возрастет до 15-30 тысяч рублей.