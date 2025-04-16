Депутат Рады объяснил решение главкома ВСУ нехваткой людей на фронте

Дубинский: Главком ВСУ Сырский сократил БВП из-за нехватки людей на фронте

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сократил базовую военную подготовку (БВП) ограниченно годных военнослужащих до одного месяца из-за нехватки людей на передовой. Об этом в Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Сейчас никого, кроме "обмежено-придатних" (ограниченно годных — прим. «Ленты.ру») в армию не призывают — здоровые закончились. Например, мой адвокат Братковский, похищенный СБУ, — инсулинозависимый диабетик, распределен в танковую бригаду», — объяснил он.

Депутат подчеркнул, что ВСУ страдают от острого дефицита людей на фронте. По его словам, украинские власти сократили подготовку военных, чтобы скорее отправить людей на передовую и «еще немного продлить свое никчемное существование».

Ранее Генштаб украинской армии сообщил, что срок базовой общей военной подготовки для ограниченно годных к воинской службе сократят с 45 до 30 суток. По словам командования ВСУ, речь идет о тех, кто пригоден лишь для службы в тыловых подразделениях.