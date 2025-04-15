На Украине сократили срок военной подготовки для ограниченно годных

Генштаб ВСУ: Срок военной подготовки для ограниченно годных сокращен до 1 месяца

Срок базовой общей военной подготовки для ограниченно годных на Украине сокращен до одного месяца. Об этом сообщила пресс-служба генерального штаба Вооруженных сил республики (ВСУ) в Telegram.

«Начиная с 1 мая военнослужащие будут проходить подготовку по обновленной программе, которая предусматривает: сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток)», — сообщили в пресс-службе, добавив, что также будет снижен уровень физических нагрузок.

Отмечается, что речь идет о военных, пригодных к службе в тыловых подразделениях, в том числе ограниченно годных. Изменения коснутся, в частности, военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и социальной поддержки.

Ранее командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков допустил, что Украина будет мобилизовывать 18-летних граждан. Он добавил, что такое решение уже давно назрело.