Командир бригады ВСУ Крутков: Украина будет мобилизовывать 18-летних

Украина будет мобилизовывать 18-летних граждан, уверен командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Я уверен, к сожалению, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. Это реалии, с которыми нам, возможно, придется столкнуться», — сказал украинский военный.

Он добавил, что такое решение уже давно назрело. Украинское командование, как показывает практика, принимает назревшие решения тогда, когда это нужно было делать еще вчера, подчеркнул Крутков. Добровольцев, по его словам, недостаточно, чтобы остановить российскую армию.

Ранее сообщалось, что на Украине приготовились к усилению мобилизации. Дополнительные силы сотрудников ТЦК (аналог военкомата на Украине) в начале апреля были переведены в Одессу из Киевской области из-за неудовлетворительных показателей мобилизации.