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13:09, 16 апреля 2025Мир

Посол Израиля назвала главные трудности в отношениях с Россией

Посол Израиля в РФ Гальперин: У стран есть противоречия по Ближнему Востоку
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Симона Гальперин

Симона Гальперин. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Несмотря на близкие отношения, у России и Израиля сохраняются некоторые противоречия, прежде всего по Ближнему Востоку. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в России Симона Гальперин

«Не будем скрывать — есть и сложные вопросы. Мы далеко не во всем согласны друг с другом», — отметила она существующие трудности.

При этом даже по наиболее чувствительным вопросам две страны ведут открытый и доверительный диалог, который можно считать большим достижением. Кроме того, руководства Израиля и России активно занимаются снятием данных противоречий, например, по вопросу Сирии.

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин также прокомментировала нынешние российско-израильские отношения. Она назвала туризм одним из важнейших направлений сотрудничества двух стран.

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