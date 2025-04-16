Посол Израиля назвала главные трудности в отношениях с Россией

Посол Израиля в РФ Гальперин: У стран есть противоречия по Ближнему Востоку

Несмотря на близкие отношения, у России и Израиля сохраняются некоторые противоречия, прежде всего по Ближнему Востоку. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в России Симона Гальперин

«Не будем скрывать — есть и сложные вопросы. Мы далеко не во всем согласны друг с другом», — отметила она существующие трудности.

При этом даже по наиболее чувствительным вопросам две страны ведут открытый и доверительный диалог, который можно считать большим достижением. Кроме того, руководства Израиля и России активно занимаются снятием данных противоречий, например, по вопросу Сирии.

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин также прокомментировала нынешние российско-израильские отношения. Она назвала туризм одним из важнейших направлений сотрудничества двух стран.