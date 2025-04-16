Отбывающий пожизненное за расправу над 11 людьми лишился 11 зубов

В Пермском крае убившему 11 человек вырвали 11 зубов в колонии

В Пермском крае отбывающему наказание за расправу над 11 людьми Тельману Сайфиеву вырвали 11 зубов. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным ведомства, Сайфиев отбывает пожизненное наказание в колонии «Белый лебедь» в Соликамске. Он обратился в суд с заявлением, что ему отказали в протезировании зубов и не дали возможность их лечения. Однако за последние годы осужденному по медицинским показаниям удалили 11 зубов. Причиной проблем с зубами стала нечистоплотность.

В ГУФСИН России по Пермскому краю уточнили, что Сайфиев добровольно давал согласие на удаление. Кроме того, ему было предложено платное протезирование, от которого он отказался. Он подал еще один иск, где обвинил администрацию колонии в несоблюдении санитарных требований во время пандемии коронавируса. Однако эти заявления осужденного не соответствуют действительности, отметили в ведомстве.

В результате исков мужчина хотел получить 600 тысяч рублей, но суд удовлетворил их лишь частично. С колонии взыщут 30 тысяч рублей.