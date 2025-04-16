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20:04, 16 апреля 2025Путешествия

Паника в салоне самолета с горящим двигателем попала на видео

Двигатель самолета United Airlines загорелся во время рейса в США
Мария Борисова
Мария Борисова

Двигатель пассажирского самолета United Airlines загорелся во время рейса в США. Подробности сообщает издание The Aviation Herald.

13 апреля Boeing 737-800 выполнял рейс из Денвера, штат Колорадо, в канадский город Эдмонтон. Во время набора высоты экипаж подал сигнал бедствия Mayday из-за пожара в двигателе.

Пассажиры заметили пламя из горящего двигателя, и в салоне началась паника. Обстановка попала на видео, которое опубликовано в Instagram-аккаунте @yegwave (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Несмотря на произошедшее, самолет благополучно вернулся в Денвер примерно через 40 минут после взлета, никто не пострадал. Пассажиров доставили в Эдмонтон на заменяющем лайнере с задержкой на три часа.

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