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15:25, 16 апреля 2025Силовые структуры

По факту нападения на подростка в российском ТЦ возбудили уголовное дело

В Липецкой области следователи возбудили дело по факту нападения на подростка
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Липецкой области следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростков на сверстницу в одном из торговых центров (ТЦ) Липецка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

В социальных сетях появилось видео, на котором подростки избивают сверстницу в ТЦ. Член общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что сверстницы постоянно избивают и унижают девочку, снимая это на видео. По ее словам, нападавшие подростки учатся в школе №52 Липецка.

Ранее в Липецке возбудили уголовное дело на подростков, издевавшихся над прохожим.

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