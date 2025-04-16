Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:02, 16 апреля 2025Интернет и СМИ

Роспотребнадзор опроверг введение запрета на курортный сезон в Краснодарском крае и Крыму

Роспотребнадзор опроверг запрет курортного сезона 2025 года из-за разлива мазута
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В сети появился документ, якобы подписанный главой Роспотребнадзора Анной Поповой, о том, что концентрация опасных веществ в морской воде и почве прибрежных зон Краснодарского края превышает предельно допустимые концентрации в 5-10 раз, в связи с чем устанавливается запрет на курортный сезон 2025 года в Краснодарском крае (муниципальные образования Анапа, Новороссийск, Геленджик, Темрюкский район) и Республике Крым (муниципальные образования Керчь, Ленинский район), а также приостанавливается деятельность санаторно-курортных объектов с 14 апреля 2025 года». Однако его опровергли.

Данный документ датирован 8 апреля 2025 года, но в тексте говорится о ситуации «по состоянию на 10 апреля 2025 года», при этом он отсутствует в перечне опубликованных постановлений Поповой на официальном сайте Роспотребнадзора. Последнее опубликованное постановление на сайте датировано 16 июлем 2024 года, оно касается мероприятий по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2024-2025 годов. К тому же, документ, который позиционируется официальным, содержит орфографические ошибки. В частности, в пункте 2 использовано неправильно склонение слова приостановка: «О приостановки», — говорится в нем. Также присутствует и специфическая стилистика текста. В пункте 3 пишется: «Постановляю... высшим должностным лицам рекомендовать».

Помимо прочего, Роспотребнадзор опроверг подлинность документа, назвав приведенные данные недостоверными. «Данные сведения полностью являются недостоверными. За период наблюдения несоответствия по качеству питьевой воды, рыбы и морепродуктов на территории Краснодарского края и Республики Крым не выявлены», — заявили в ведомстве. В курортных зонах Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского и Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе не обнаружено нарушений качества: атмосферного воздуха, морской воды; пляжного песка. «Эти территории находятся вне зоны риска», — подчеркнули в ведомстве.

По информации океанологов и гидрогеологов, включая главу Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, мазута нет, или были лишь небольшие выбросы (которые уже убраны) на 80 процентах побережья юга России.

В целом Краснодарский край, включая Анапу, Сочи, Геленджик и Туапсинский район, активно готовятся к летнему сезону. Например, в Анапе продолжаются работы по развитию туристической инфраструктуры, а также реализуются крупные проекты, такие как «Новая Анапа», предусматривающие строительство новых гостиниц и санаториев. Глава региона заявил, что к лету 2025 года все основные объекты будут подготовлены, и регион готов принять туристов. Крым также ожидает полноценного сезона, и эксперты уверяют, что полуостров находится в ожидании курортного сезона, и к лету все будет в порядке.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ивановскую область впервые атаковали тяжелые дроны ВСУ. Как устроен БПЛА «Лютый» и на что он способен?

    Более 300 человек эвакуировали из российского детсада из-за приближающегося пожара

    В Госдуме заявили о признании Украиной Крыма российским после одного действия ВСУ

    Захарова рассказала о жестком конфликте внутри украинского общества

    В Израиле рассказали об отношении ко Дню Победы

    Молодым семьям Калининградской области решили компенсировать расходы на аренду жилья

    В российском городе жители застали свадьбу необычных птиц

    Трап повредил фюзеляж пассажирского самолета в российском аэропорту

    Костин оценил готовность России к торговым войнам

    Опасность холодных ног оказалась недооцененной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости