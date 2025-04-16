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05:54, 16 апреля 2025Россия

Россиян предупредили о мошеннической схеме с судебными исками

«Известия»: Мошенники начали обманывать россиян через поддельные судебные иски
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Мошенники начали обманывать россиян с помощью поддельных судебных исков. Об этом предупредили «Известия».

В частности, жертве приходит письмо с уведомлением о надуманных юридических проблемах. Таким образом мошенники пытаются вызвать у человека панику и заставить его совершать необдуманные действия. Подчеркивается, что в 2025 году схема может быть усовершенствована.

«Можно ожидать более качественной подделки официальных документов и сайтов, применения дипфейков для имитации представителей власти или юристов, а также комбинирования различных методов социальной инженерии для усиления психологического давления на жертв», — рассказала аналитик Марина Пробетс.

Ранее стало известно, что мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов, чтобы получить доступ к их учетной записи на «Госуслугах». Злоумышленники информируют жертв о якобы возникших проблемах с заказом и просят назвать код из СМС-сообщения.

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