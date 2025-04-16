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09:19, 16 апреля 2025Путешествия

Россиянин отправился в Египет и не пережил полет из-за астмы

Mash: Россиянин на рейсе Nesma Airlines в Хургаду не пережил полет из-за астмы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажир самолета отправился в Египет в ночь на 16 апреля и не пережил полет из-за астмы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел на борту рейса Nesma Airlines в Хургаду, который вылетел из московского аэропорта Внуково в 4:57 утра. Спустя час полета один из пассажиров стал задыхаться, а другие пытались оказать ему помощь. В результате борт вернулся в авиагавань вылета, где врачи констатировали, что выжить мужчине не удалось.

Ранее более сотни россиян почти 1,5 дня прождали вылета из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх, Египет. Boeing 737-400 авиакомпании Al Masria должен был отправиться из аэропорта Пулково в 2:50 13 апреля, однако вылет отложили как минимум до 12:00 14 апреля.

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