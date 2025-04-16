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17:27, 16 апреля 2025Россия

Спасение беременной кошки из дымовой шахты в Москве попало на видео

В московском районе Люблино спасатели вызволили из дымовой шахты кошку
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

В Москве спасатели вызволили из дымовой шахты беременную кошку — случившееся попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Люблино. Мяуканье заметили жители одной из многоэтажек, животное просило о помощи в течение суток, но самостоятельно граждане не смогли ему помочь. А вот сотрудники Спасрезерва достали кошку с помощью альпинистского снаряжения.

Ранее в Белорецке с островка на реке эвакуировали собаку со щенком. Попавших в беду животных спасли благодаря сообщениям очевидцев.

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