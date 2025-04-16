Участника СВО без признаков жизни нашли в квартире его сослуживца под Петербургом

Бойца СВО без признаков жизни нашли в квартире его сослуживца в Ленобласти

Участника специальной военной операции без признаков жизни нашли под Петербургом. Об этом рассказали в полиции изданию 47news.

Все произошло в Мурино в Ленинградской области, где мужчина гостил у боевого товарища. Сослуживец решил задержаться на выходные, встреча сопровождалась распитием алкоголя.

В один из следующих дней хозяин квартиры услышал шум воды в туалете. Взломав дверь, он увидел тело сослуживца. Сейчас обстоятельства случившегося уточняются, сведений о криминальном характере происшествия нет.

Ранее в Волгоградской области не стало еще одного участника СВО. К трагедии привел поход в баню. В зоне спецоперации россиянин служил с осени 2022 года. До этого боец 20 лет проработал в органах МВД России.