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18:32, 16 апреля 2025Россия

В Белгородской области мина-«колокольчик» взорвалась в руках ребенка и лишила его жизни

Гладков сообщил о смерти ребенка в Белгородской области, он поднял с земли мину
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В белгородском приграничье десятилетний мальчик не выжил после детонации мины, которая взорвалась у него в руках. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

ЧП произошло в Шебекинском районе. Ребенок поднял с земли мину-«колокольчик» — заряд взорвался у него в руках. Медики даже не успели добраться до места происшествия.

В этой связи губернатор напомнил о строгом запрете поднимать с земли какие-либо предметы в приграничной зоне. «Вы видите, насколько коварен враг», — подчеркнул он.

Мина-«колокольчик» — распространенная разновидность кассетных противопехотных мин западного образца. Доставка «колокольчиков», напоминающих бутоны одноименного растения, осуществляется с помощью ракеты с кассетной боевой частью. Также эти мины могут сбрасывать с квадрокоптеров.

Белгородская область остается одним из самых атакуемых Украиной российских регионов. Так, 15 апреля Гладков сообщил об атаке украинских войск на жилые дома. Помимо этого, беспилотники ударили по ряду предприятий, а также поразили административное здание.

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