Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:50, 15 апреля 2025Россия

Беспилотники ВСУ атаковали жилые дома и предприятия российского региона

Гладков: Дроны ВСУ атаковали стоянки сельхозпредприятий в селе Красный Октябрь
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилые дома и предприятия Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Красный Октябрь атакам FPV-дронов подверглись стоянки двух сельхозпредприятий, где оказались повреждены пять транспортных средств. А в расположенном неподалеку селе Ясные Зори беспилотник атаковал административное здание, повредив остекление и фасад.

Кроме того, в хуторе Плотвянка летательный аппарат сбросил взрывчатку на территорию частного домовладения, выбив окна и повредив хозпостройки. Также уничтожен автомобиль.

«В городе Шебекино дрон сдетонировал в воздухе, вследствие чего выбиты окна и повреждена кровля надворной постройки. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от детонации FPV-дрона посечены осколками два легковых автомобиля», — добавил Гладков.

Помимо этого, взрыв дрона посек кровлю коммерческого объекта в поселке Борисовка. Еще одна атака беспилотника повредила два грузовика на парковке предприятия в поселке Ракитное.

Ранее в хуторе Бочанка Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадала мирная жительница. Россиянку со множественными осколочными ранениями правой руки доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные перехватили переговоры бойцов ВСУ, заблокированных в монастыре под Курском. Что им удалось узнать?

    В Крыму сработала система ПВО

    Беспилотники ВСУ атаковали жилые дома и предприятия российского региона

    В Польше белорус устроил серию ДТП и побежал голым по дороге

    МИД Швеции вызвал посла России

    Hermes стал самым дорогим люксовым брендом в мире

    Курьера мошенников приговорили к четырем годам за обман народной артистки России

    Обнаружен простой способ защитить кишечник от опасных инфекций

    Российский врач раскрыла последствия полета в космос для женщин с ботоксом

    Невеста миллиардера Джеффа Безоса пошутила о нежелании жениться перед полетом в космос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости