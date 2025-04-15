Гладков: Дроны ВСУ атаковали стоянки сельхозпредприятий в селе Красный Октябрь

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилые дома и предприятия Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Красный Октябрь атакам FPV-дронов подверглись стоянки двух сельхозпредприятий, где оказались повреждены пять транспортных средств. А в расположенном неподалеку селе Ясные Зори беспилотник атаковал административное здание, повредив остекление и фасад.

Кроме того, в хуторе Плотвянка летательный аппарат сбросил взрывчатку на территорию частного домовладения, выбив окна и повредив хозпостройки. Также уничтожен автомобиль.

«В городе Шебекино дрон сдетонировал в воздухе, вследствие чего выбиты окна и повреждена кровля надворной постройки. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от детонации FPV-дрона посечены осколками два легковых автомобиля», — добавил Гладков.

Помимо этого, взрыв дрона посек кровлю коммерческого объекта в поселке Борисовка. Еще одна атака беспилотника повредила два грузовика на парковке предприятия в поселке Ракитное.

Ранее в хуторе Бочанка Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадала мирная жительница. Россиянку со множественными осколочными ранениями правой руки доставили в Валуйскую центральную районную больницу.