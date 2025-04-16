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15:23, 16 апреля 2025Мир

В Кремле анонсировали встречу Путина с иностранным лидером в Москве

Кремль: Путин проведет переговоры с эмиром Катара Аль Тани 17 апреля в Москве
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин 17 апреля проведет в Москве переговоры с эмиром Катара, верховным главнокомандующим вооруженными силами страны Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Встречу лидеров анонсировали в пресс-службе Кремля, передает РИА Новости.

«Семнадцатого апреля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Аль Тани, который посетит Россию с официальным визитом», — утверждается в сообщении.

По данным Кремля, в ходе встречи будут затронуты вопросы российско-катарского взаимодействия «в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы». Кроме того, Путин и Аль Тани обсудят ключевые темы международной повестки дня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главы России и Катара могут обсудить урегулирование украинского конфликта.

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