В России моющая выброшенные котлеты для повторной раздачи школьникам повар попала на видео

Под Пермью повар решила скормить детям выброшенные котлеты, ее сняли на видео

В Пермском крае повар решила накормить детей пищевыми отходами. Снятое очевидицей видео опубликовало издание «59.ру».

На кадрах женщина моет под струей воды котлеты, после чего кладет их на противень. Мать одного из учеников, которая сняла ролик, утверждает, что в попавшей в кадр эмалированной кастрюле — котлеты, недоеденные детьми и оставшиеся с предыдущих приемов пищи.

После публикации видео в учреждении была начата проверка. Начальник управления образования местной администрации Людмила Скрипник сообщила, что выяснение обстоятельств инцидента находится под контролем. В школе изданию сообщили, по запечатленная на видео повар уже не работает в учреждении.

Ранее в Екатеринбурге отравились ученики элитной гимназии. Госпитализировали 28 человек. Один из учащихся рассказал, что накануне у детей началась рвота и возникли проблемы со стулом. По его словам, многие думают, что причиной отравления стала вода в кулерах или еда.