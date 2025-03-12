Число пострадавших от отравления в общежитии элитной российской гимназии выросло

Минздрав: Число пострадавших от отравления в Екатеринбурге выросло до 31

Число пострадавших от массового отравления в общежитии элитной гимназии Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге выросло до 31. Об этом сообщил Минздрав Свердловской области в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, среди пострадавших один взрослый. 28 человек госпитализировали. «В настоящее время состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному. Всю необходимую медицинскую помощь учащиеся получают в полном объеме», — подчеркнули в региональном Минздраве.

Об отравлении учеников элитной гимназии стало известно утром 12 марта. Один из учащихся рассказал, что накануне у школьников началась рвота и возникли проблемы со стулом. По его словам, многие думают, что причиной отравления стала вода в кулерах или еда.

Ранее около 30 человек отравились в оздоровительном центре «Дуслык» в Казани, где преимущественно отдыхали дети. Перед произошедшим постояльцы жаловались на антисанитарные условия, а школьники рассказывали родителям о червяках в киселе.