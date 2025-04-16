Врач раскрыл последствия одной минуты стресса

Хирург Сегарра: Одна минута стресса вызывает шестичасовое снижение иммунитета

Хирург Мануэль Санс Сегарра заявил, что одной из главных причин многих заболеваний в настоящее время считается стресс. Опасные последствия постоянного беспокойства он раскрыл в ходе беседы с изданием El Español.

Как отметил Сегарра, ученые доказали, что всего одна минута стресса ухудшает работу иммунной системы на шесть часов. «Это предрасполагает людей, находящихся в таком состоянии, к инфекциям, аутоиммунным заболеваниям и раку», ─ пояснил медик.

По словам врача, когда человек попадает в стрессовую ситуацию, то в его организме вырабатываются кортизол и адреналин, что является нормой, поскольку это механизм реагирования на конкретную опасность. Однако постоянное выделение данных гормонов чревато нарушением сердечного ритма, проблемами с обменом холестерина и пищеварением, появлением бессонницы и тревожности, повышением артериального давления и ухудшением памяти.

Ранее терапевт Сита Шах рассказала о способах снять стресс. По ее словам, при пересмотре старых фильмов человек расслабляется, поскольку его психика воспринимает окружающую обстановку как безопасную.