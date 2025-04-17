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23:08, 17 апреля 2025Россия

Макрона уличили в желании перетянуть Трампа на свою сторону

Пушков: Макрон хочет перетянуть Трампа на сторону желающих продолжения конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет перетянуть главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на сторону желающих продолжения конфликта на Украине. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, французский лидер «усиленно делает вид», будто поддерживает Трампа и его намерение — урегулировать конфликт, однако на самом деле это не так. «Макрон выступает за продолжение войны, а под "миром" понимает нечто неосуществимое на европейско-украинских условиях. Его задача — перетянуть на эту позицию Трампа и его администрацию», — указал Пушков.

Сенатор отметил, что ради этого президент Франции, с одной стороны, ведет переговоры с Соединенными Штатами, а с другой — договаривается с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, лидером немецкого блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем и украинским лидером Владимиром Зеленским о продолжении конфликта.

Ранее Эммануэль Макрон оценил переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины, которые прошли в Париже. Он назвал дискуссии позитивными и конструктивными.

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