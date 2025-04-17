Макрона уличили в желании перетянуть Трампа на свою сторону

Пушков: Макрон хочет перетянуть Трампа на сторону желающих продолжения конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет перетянуть главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на сторону желающих продолжения конфликта на Украине. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, французский лидер «усиленно делает вид», будто поддерживает Трампа и его намерение — урегулировать конфликт, однако на самом деле это не так. «Макрон выступает за продолжение войны, а под "миром" понимает нечто неосуществимое на европейско-украинских условиях. Его задача — перетянуть на эту позицию Трампа и его администрацию», — указал Пушков.

Сенатор отметил, что ради этого президент Франции, с одной стороны, ведет переговоры с Соединенными Штатами, а с другой — договаривается с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, лидером немецкого блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем и украинским лидером Владимиром Зеленским о продолжении конфликта.

Ранее Эммануэль Макрон оценил переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины, которые прошли в Париже. Он назвал дискуссии позитивными и конструктивными.