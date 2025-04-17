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14:59, 17 апреля 2025Бывший СССР

На Западе обвинили чиновников из офиса президента Украины в жадности до власти

The Economist: Власть на Украине находится в руках неизбранных чиновников
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власть в офисе президента Украины находится в руках неизбранных чиновников. Об этом сообщил The Economist.

«Во имя эффективности власть сосредотачивается не в правительстве или парламенте, а в руках нескольких неизбираемых чиновников в президентской администрации», — заявили в западном СМИ.

Отмечается, что в офисе не собираются делить власть ни с оппонентами, ни с теми, кто рассматривается как потенциальный конкурент. Одним из проявлений такой позиции The Economist считает ситуацию с экс-президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которому предъявлено обвинение в государственной измене в феврале 2025 года. Его активы были заморожены.

Ранее Порошенко раскритиковал политическое руководство Украины. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский начал злоупотреблять военным положением, используя его для построения авторитарного режима.

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