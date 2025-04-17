Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:21, 17 апреля 2025Силовые структуры

Осужденного за взятки при реконструкции казарм россиянина отпустили из колонии

Суд смягчил приговор экс-замглавы «ГУ обустройства войск» Бочкареву за взятки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд смягчил приговор экс-замглавы «ГУ обустройства войск» Бочкареву за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Он был осужден по статьям 159 («Мошенничество»), 291 («Дача взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

По данным суда, в июле 2022 года бывший заместитель начальника СМУ «ГУ обустройства войск» Бочкарев был признан виновным и приговорен к пяти годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 200 тысяч рублей. Дело касалось коррупции при реконструкции памятника архитектуры XIX века «Оровайские казармы».

В январе этого года Бочкарев обратился с ходатайством в Чкаловский районный суд о замене неотбытого наказания на принудительные работы. После рассмотрения материалов дела суд отметил, что он отбыл положенный срок, признал вину и раскаялся, а также оплатил штраф. Во внимание было принято и то, что во время отбывания наказания он занимался благотворительной деятельностью.

Суд удовлетворил ходатайство и заменил наказание на принудительные работы. Прокуратура не согласилась с постановлением и обжаловала его.

Апелляционный суд рассмотрел доводы и оставил решение первой инстанции без изменений.

Ранее сообщалось, что ФСБ вскрыла коррупцию в руководстве налоговой инспекции российского региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина высказался о переговорах России и США

    Раскрыто отношение россиян к сленгу зумеров

    Россиянин с ножом напал на пьяного сожителя матери и сам позвонил в полицию

    В российском регионе пройдет турнир по поеданию беригов и выпиванию джомбы

    Центробанк Турции неожиданно резко поднял ключевую ставку

    Молодого бойфренда Шер сняли с полуголыми девушками

    Названа еще одна причина роста цен на смартфоны

    Назван критический возраст для отказа от алкоголя

    В МИД высказались о готовности восстановления отношений с Грузией

    Маньяк-душитель Миргород признался в новых расправах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости