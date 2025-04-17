Осужденного за взятки при реконструкции казарм россиянина отпустили из колонии

Суд смягчил приговор экс-замглавы «ГУ обустройства войск» Бочкареву за взятки

Суд смягчил приговор экс-замглавы «ГУ обустройства войск» Бочкареву за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Он был осужден по статьям 159 («Мошенничество»), 291 («Дача взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

По данным суда, в июле 2022 года бывший заместитель начальника СМУ «ГУ обустройства войск» Бочкарев был признан виновным и приговорен к пяти годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 200 тысяч рублей. Дело касалось коррупции при реконструкции памятника архитектуры XIX века «Оровайские казармы».

В январе этого года Бочкарев обратился с ходатайством в Чкаловский районный суд о замене неотбытого наказания на принудительные работы. После рассмотрения материалов дела суд отметил, что он отбыл положенный срок, признал вину и раскаялся, а также оплатил штраф. Во внимание было принято и то, что во время отбывания наказания он занимался благотворительной деятельностью.

Суд удовлетворил ходатайство и заменил наказание на принудительные работы. Прокуратура не согласилась с постановлением и обжаловала его.

Апелляционный суд рассмотрел доводы и оставил решение первой инстанции без изменений.

Ранее сообщалось, что ФСБ вскрыла коррупцию в руководстве налоговой инспекции российского региона.