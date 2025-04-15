ФСБ вскрыла коррупцию в руководстве налоговой инспекции российского региона

ФСБ вскрыла масштабные махинации в налоговой Челябинской области

В Челябинской области ФСБ вскрыла масштабные махинации в налоговой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждены уголовные дела по статьям 290 («Получение взятки в особо крупном размере»), 291 («Дача взятки в особо крупном размере») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

По данным следствия, в период с января 2024 года по апрель 2025 года начальник отдела, заместитель начальника отдела, а также старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок налоговой должны были осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, но, действуя группой лиц по предварительному сговору, при содействии адвоката получили от директора коммерческой компании взятку в сумме более миллиона рублей. За это они должны были уменьшить сумму налога на добавленную стоимость.

Их преступления были выявлены сотрудниками ФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следователи провели обыски по местам работы и жительства подозреваемых, устанавливаются иные эпизоды их деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинений.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудят бывшего замруководителя налоговой по делу о взятке.