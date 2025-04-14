Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:45, 14 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе осудят бывшего замруководителя налоговой по делу о взятке

В ЯНАО осудят бывшего замруководителя налоговой службы Григоряна
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) осудят бывшего замруководителя налоговой службы Саргиса Григоряна Об этом сообщает URA.

Григорян обвиняется по статьям 290 («Получение взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере») и 160 («Присвоение чужого имущества в крупном и особо крупном размере») УК РФ.

По данным агентства, в декабре 2024 года Григоряна задержали за получение взятки и присвоение бюджетных средств на сумму более трех миллионов рублей через премирование сотрудников. На время расследования ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал главу управления военно-строительной компании по делу о взятке и мошенничестве.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл потери ВСУ

    Мощный пожар площадью в несколько тысяч квадратных метров сняли на видео в Петербурге

    Тигр растерзал собиравшую цветы женщину

    Невеста отказалась от макияжа в день свадьбы и вызвала споры в сети

    Россиянка решила рожать дома и поплатилась

    Задержание иностранца за доставку в Россию мощных взрывных устройств попало на видео

    Пушилин заявил о концентрации ВСУ на одном из направлений в ДНР

    Вице-премьер Сербии оценил шанс введения антироссийских санкций при новом кабмине

    На Западе рассказали о военном истощении Украины

    Токаев наградил казахстанских военных за одну миссию в Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше