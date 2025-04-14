В российском регионе осудят бывшего замруководителя налоговой по делу о взятке

В ЯНАО осудят бывшего замруководителя налоговой службы Григоряна

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) осудят бывшего замруководителя налоговой службы Саргиса Григоряна Об этом сообщает URA.

Григорян обвиняется по статьям 290 («Получение взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере») и 160 («Присвоение чужого имущества в крупном и особо крупном размере») УК РФ.

По данным агентства, в декабре 2024 года Григоряна задержали за получение взятки и присвоение бюджетных средств на сумму более трех миллионов рублей через премирование сотрудников. На время расследования ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал главу управления военно-строительной компании по делу о взятке и мошенничестве.

