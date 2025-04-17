Пашинян объявил новую революцию в Армении

Пашинян: В Армении началась социально-психологическая революция

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране началась новая революция — социально-психологическая, которую он назвал не менее значимой, чем «бархатная революция» 2018 года. Его выступление транслировалось на YouTube-канале парламента.

Он также сказал, что любые попытки возродить «Карабахское движение» являются разрушительными для Армении. По словам Пашиняна, это движение является инструментом, направленным против государственности, независимости и суверенитета республики.

Ранее Пашинян заявил, что новая Конституция Армении не может включать в себя ссылки на Декларацию о независимости, в которой упоминается Нагорный Карабах. По словам политика, текст декларации исключает независимость и государственность Армении.

До этого тряска Пашиняна в парламенте попала на видео. Отмечается, что причиной тряски Пашиняна стали претензии парламентской оппозиции в отношении бюджетной политики правительства.