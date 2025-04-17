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09:27, 17 апреля 2025Россия

Раскрыты подробности атаки ВСУ на Ивановскую область

В Ивановской области отбита атака беспилотников на Шую, пострадавших нет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Город Шуя в Ивановской подвергся атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), она была отражена. Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«Отбита ночная атака беспилотников в Шуе. Опасность сохраняется. (...) Обратившихся за медицинской помощью на данный момент нет», — говорится в сообщении.

По информации властей, в результате попытки атаки ВСУ в ряде домов оказались выбиты стекла. Где и в каком объеме зафиксированы повреждения, информации не приводится.

В Шуе из-за атаки беспилотников ввели дистанционный режим работы, в детских садах работают дежурные группы. В обычном же режиме образовательные учреждения работают в Иваново.

О том, что ВСУ снова попытались атаковать Шую, стало известно 17 апреля. В сети тогда появились кадры со звуками взрывов в Ивановской области.

Днем ранее, 16 апреля, ВСУ уже пытались ударить по Шуе. Над Ивановской областью, как сообщили в Минобороны, сбили семь беспилотников. Согласно неофициальной информации, каждый из дронов нес на себе 60-килограммовую взрывчатку. Также сообщалось о двух пострадавших и как минимум трех поврежденных частных домах. Целью атаки мог быть завод «Литмаш».

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