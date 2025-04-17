В России заявили о фальсификации в деле останков Романовых с помощью праха из Англии

Профессор Милюков: За останки Романовых могли выдать прах их предков из Англии

За останки последних представителей династии Романовых, казненных большевиками без суда в 1918 году, могли выдать прах их предков из Англии. Таким предположением с «Лентой.ру» поделился профессор кафедры уголовного права Российского государственного педагогического университет им. А. И. Герцена, бывший следователь МВД Сергей Милюков.

Как заявил Милюков, дело якобы имевшего место обнаружения останков Николая II и его семьи могло быть фальсификацией. Бывший следователь считает, что сразу после расправы над Романовыми, их останки были полностью уничтожены, а общественности продемонстрировали прах других людей — предков Романовых из Англии.

«Думаю, скелеты раскопали на кладбище в Англии, чтобы генетически подтвердить их причастность к царской семье. Это могли быть какие-нибудь полузабытые ответвления [представителей династии Виндзоров], которые извлекли из склепа и выдали за Романовых», — порассуждал эксперт.

Милюков отметил, что, вероятно, поэтому захороненный в Петропавловском соборе прах Романовых не признает и Русская православная церковь.

Останки последнего русского императора Николая II, императрицы Александры Федоровны и их детей были впервые обнаружены геологом Александром Авдониным и сценаристом Гелием Рябовым в Поросенковом логу в 1979 году, повторно эксгумированы в 1991-м и со всеми почестями захоронены в Петропавловском соборе в 1998 году.

Тем не менее РПЦ до сих пор отказывается признать подлинность царских останков на официальном уровне. Принятие решения по этому вопросу в последние годы несколько раз откладывалось. Сомнения в подлинности останков регулярно высказывают и эксперты, по мнению которых тела Романовых и их окружения были полностью уничтожены в другом месте — в одной из заброшенных шахт в Ганиной яме, и от них ничего не осталось.