Россиянин решил дойти пешком из Бийска до Новосибирска

Блогер Плисов отправился пешком из Бийска в Новосибирск

Российский блогер из Алтая Артем Плисов решил отправиться пешком в Новосибирск из Бийска. О своем путешествии он рассказал в Telegram-канале.

По словам блогера, ему предстоит преодолеть 360 километров. «Немного поговорим про стратегию. Стратегии нет, будем просто идти. Но силы надо размеренно тратить, поэтому я думаю километров по 25-30 в день проходить», — поделился он планами.

Плисов рассказал, что у него с собой палатка, спальник, аптечка и другие необходимые предметы. Вес рюкзака составляет 12-15 килограммов. 15 и 16 апреля Плисов прошел 11 и 16 километров соответственно.

Ранее сообщалось, что в США мужчина ради свадьбы дочери пять часов пробирался через завалы, оставшиеся после урагана «Хелен». За пять с половиной часов он преодолел пешком около 48 километров.