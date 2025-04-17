Госдеп США: Конфликт на Украине невозможно решить военными средствами

Кинфликт между Москвой и Киевом не может быть урегулирован военными методами. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс. «Это мясорубка. У того, что тут происходит, нет военного решения», — описала она ситуацию на Украине.

Ранее Брюс высказалась о сроках урегулирования на Украине, подчеркнув, что Соединенные Штаты не хотят затягивания этого процесса на полгода или год.

Госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что мы поймем в течение недель, серьезно ли настроена Россия. Это [достижение урегулирования] не будет продолжаться шесть месяцев или год Тэмми Брюс официальный представитель Государственного департамента США

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Трамп заявил о необходимости положить конец военным действиям

Президент США Дональд Трамп на недавней встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме выражал надежду на то, что соглашение между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта будет заключено относительно скоро. «Мы надеемся, что сумеем относительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы положить конец военным действиям», — отметил американский лидер.

Кроме того, он заявлял, что Москва, Вашингтон и Киев близки к договоренностям касательно украинского конфликта. Однако он подчеркивал, что в последнее время ситуация несколько ухудшилась из-за того, что участились бомбардировки.

До этого во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп указывал на большие потери в российско-украинском конфликте и в очередной раз говорил, что их можно было избежать, если бы он стал президентом раньше.

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В России высказались о сроках завершения конфликта на Украине

В свою очередь депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Россия желает завершить конфликт на Украине как можно скорее, однако делать прогнозы о сроках окончания пока не стоит. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что Москва прикладывает все усилия, чтобы завершить боевые действия как можно быстрее.

Нужно с определенной долей осторожности говорить о сроках окончания СВО. Верховный главнокомандующий все делает для того, чтобы данный конфликт был мирно урегулирован с соблюдением национальных интересов нашей страны Юрий Швыткин депутат Госдумы

Предположение о сроках завершения конфликта сделала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она допустила, что это произойдет в 2025 году.

По ее словам, наступило время налаживать отношения с Москвой. «И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит, и мы еще увидим, как еще новые цари Иераклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой», — указала она.