Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:23, 17 апреля 2025Интернет и СМИ

В Польше обвинили Украину в провоцировании конфликта с Россией

Myśl Polska: Украина провоцировала Россию желанием вступить в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Польское издание Myśl Polska обвинило Украину в провоцировании конфликта с Россией. Журналисты заявили, что власти республики понимали последствия желания вступить в НАТО, но продолжали стремиться в альянс.

«Предпринимая шаги по вступлению в НАТО, Украина сознательно провоцировала конфликт и была пресловутым полезным идиотом», — говорится в статье. В качестве подтверждения издание приводит строительство военных укреплений, привлечение иностранных военных советников и перевооружение армии.

Авторы публикации считают, что Майдан 2014 года начал процесс неизбежного распада Украины. «Еще много лет назад Украина, взяв курс на военное противостояние с Россией, уже не была независимым и суверенным государством», — заключили польские журналисты.

В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ЕС антироссийской резолюции

    Репортер в прямом эфире взял номер телефона у понравившейся девушки и прослыл легендой

    Россияне начали вкладывать деньги в криптовалюту и драгметаллы

    Некоторых россиян предупредили о риске остаться без страховой пенсии

    Депутат Рады оценил попытку Зеленского отменить русскую культуру

    В Польше обвинили Украину в провоцировании конфликта с Россией

    Оперативные мероприятия в отношении экс-губернатора Курской области шли несколько месяцев

    В зоне СВО погиб правнук атамана Дутова

    В США захотели запретить американцам пользоваться китайской нейросетью

    Бежавшие в Россию одесситы рассказали детали побега

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости