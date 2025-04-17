В Польше обвинили Украину в провоцировании конфликта с Россией

Myśl Polska: Украина провоцировала Россию желанием вступить в НАТО

Польское издание Myśl Polska обвинило Украину в провоцировании конфликта с Россией. Журналисты заявили, что власти республики понимали последствия желания вступить в НАТО, но продолжали стремиться в альянс.

«Предпринимая шаги по вступлению в НАТО, Украина сознательно провоцировала конфликт и была пресловутым полезным идиотом», — говорится в статье. В качестве подтверждения издание приводит строительство военных укреплений, привлечение иностранных военных советников и перевооружение армии.

Авторы публикации считают, что Майдан 2014 года начал процесс неизбежного распада Украины. «Еще много лет назад Украина, взяв курс на военное противостояние с Россией, уже не была независимым и суверенным государством», — заключили польские журналисты.

В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта с Россией.

