30-летняя звезда «Субстанции» в кружевных трусах попала на обложку журнала

Американская актриса, фотомодель, танцовщица и кинопродюсер Маргарет Куолли в откровенном образе попала на обложку журнала i-D. Соответствующая публикация появилась на странице модного издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя звезда фильма «Субстанция» предстала на размещенном фото в белых кружевных трусах и клетчатом жакете с короткими рукавами, надетом на голое тело. При этом она позировала с уложенными в кудри волосами и широким белым ободком на голове.

Кроме того, журнал поделился кадрами, на которых Куолли запечатлена в прозрачном платье, сквозь ткань которого просвечивал комплект нижнего белья.

Известно, что автором съемки стала канадская художница и фотограф Петра Коллинз. Стилистом, в свою очередь, выступила модный стилист Спенсер Сингер.

Ранее сообщалось, что американская актриса и экс-модель Деми Мур снялась в экстремально коротких шортах для Time.