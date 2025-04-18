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08:59, 18 апреля 2025Мир

Британия призвала Россию согласиться на безоговорочное прекращение огня на Украине

Лэмми: Россия должна согласиться на безоговорочное прекращение огня на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: JULIEN DE ROSA / Reuters

Россия должна согласиться на немедленное, полное и безоговорочное прекращение огня на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, сообщает The Standard.

Глава британского МИД, принявший участие в переговорах по Украине с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом, не стал раскрывать подробности серии встреч в Париже. При этом он заявил, что переговоры «подчеркивают общую приверженность глобальной безопасности».

«В нестабильном мире единство — наша сила (...) Мы усердно работаем с союзниками, чтобы обеспечить прочный мир на Украине.Россия должна согласиться на немедленное, полное и безоговорочное прекращение огня, как это сделала Украина», — сказал министр.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Европы и Украины ориентации поиск мирного на урегулирования украинского конфликта.

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