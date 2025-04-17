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12:51, 17 апреля 2025Мир

В Кремле раскрыли ожидания от Европы и Украины

Песков: РФ ждет от Европы и Киева ориентированности на урегулирование конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Россия ждет от Европы и Украины ориентированности на урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно, ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования», — отметил представитель Кремля, комментируя переговоры представителей Киева, США, Франции, Германии и Британии в Париже.

К сожалению, сейчас Москва видит нацеленность европейцев на продолжение конфликта, добавил Песков.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила об увеличении объема средств, выделенных ЕС на закупку вооружения для Украины. Она также призвала Европу нарастить военную поддержку Киева.

Кроме того, Песков сообщал, что Москва не получала сигналов от Европы о готовности к диалогу и желании организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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