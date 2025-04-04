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09:32, 4 апреля 2025Мир

Песков высказался о сигналах от Европы о переговорах с Путиным

Песков: Москва не получала сигналов от Европы о готовности к диалогу с Путиным
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Москва не получала сигналов от Европы о готовности к диалогу и желании организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока не было никаких сигналов», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что президент России открыт к мирным переговорам по Украине. Он подчеркнул, что российский лидер продолжает рассматривать возможность урегулирования конфликта политическими и дипломатическими методами.

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