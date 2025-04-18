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11:21, 18 апреля 2025Мир

Глава Госдепа назвал условие отказа от попыток примирить Россию и Украину

Рубио: США откажутся от мирной инициативы, если сочтут сделку невозможной
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: JULIEN DE ROSA / Pool / Reuters

США откажутся от мирной инициативы по Украине, если сочтут сделку об урегулировании конфликта невозможной. Условия отказа от попыток примирить воюющие стороны назвал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает GBNews.

«Мы должны сейчас очень быстро, и я говорю о днях, определить, выполнимо ли это в течение ближайших нескольких недель. Если да, мы в деле, если нет — у нас есть другие приоритеты», — отметил глава Госдепа.

По словам Рубио, в настоящее время США «подошли к моменту, когда нужно решить, возможно ли» завершение боевых действий. В связи с этим Вашингтон привлекает обе стороны конфликта для разрешения вопроса.

Ранее американский госсекретарь заявил, что обсуждения украинского урегулирования не могут длиться вечно. По его словам, невозможность мира в краткосрочной перспективе заставит США двигаться дальше.

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