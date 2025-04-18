Замена счетчика обошлась россиянке в миллион рублей

В Иркутске женщина согласилась заменить счетчик и потеряла миллион рублей

69-летняя жительница Иркутска стала жертвой мошеннической схемы с заменой приборов учета. Новый счетчик обошелся ей в 1 миллион рублей, передает пресс-служба местного управления МВД.

Звонок от аферистов поступил женщине через мессенджер. В телефонном разговоре махинаторы предложили произвести замену счетчика воды. Для утверждения даты прихода коммунальщика они попросили россиянку произнести код, присланный в СМС. На деле же комбинация открыла мошенникам доступ к данным пострадавшей на «Госуслугах».

Вскоре после этого с женщиной связались подставные специалисты портала, чтобы проинформировать о взломе аккаунта. Следом ей позвонил и лжесотрудник банка. С целью спасения средств по их инструкции пострадавшая перевела сбережения на неизвестные реквизиты. Потеряв связь с «доброжелателями», россиянка осознала ошибку и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Аналогичным образом завершилась замена счетчиков и для 80-летнего москвича. Пенсионер также продиктовал код из СМС, запустив мошенническую схему. В итоге мужчина добровольно перевел аферистам 58 миллионов рублей.