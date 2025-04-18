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01:45, 18 апреля 2025Мир

На Западе порассуждали о результатах переговоров по Украине в Париже

Венгерский аналитик Кошкович: Украина в любом случае потеряна для Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Либеральная внешняя политика Запада привела к тупику, в котором остался выбор лишь между стратегическим поражением и полной катастрофой. Об этом на своей странице в социальной сети X рассказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Как утверждает эксперт, результат переговоров Украины, ФРГ, Франции, Великобритании и Соединенных Штатов в Париже будет иметь большое значение для определения того, будет ли на Украине всеобъемлющий мир или США пойдут на сепаратный мир с Россией. «Первое станет стратегическим поражением Евросоюза, второе — полной катастрофой», — написал он.

Кошкович добавил, что проведение либеральной внешней политики так или иначе приводит к кровавому тупику, который дорого обходится Западу. «Украина потеряна в любом случае», — резюмировал аналитик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон оценил переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины, которые прошли в Париже. Он назвал их конструктивными и позитивными.

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