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11:40, 18 апреля 2025Из жизни

Невеста решила развеяться в день свадьбы, выпила пива и вытащила из воды крупную акулу

В Австралии невеста поймала акулу в день свадьбы
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: 10 News First / YouTube

Невеста из австралийского города Дарвин поймала крупную акулу в день собственной свадьбы. Об этом сообщает сайт Nine.com.au.

Миккала и Броди Томс играли свадьбу в очень жаркий день. Чтобы развеяться, они решили зайти в паб и выпить пива. Неподалеку Миккала заметила подростка, который удил в море. Это подало ей идею. «Я подумала, что выйдет отличное фото, если я поймаю хотя бы маленькую рыбку», — рассказывает она.

Подросток одолжил Миккале удочку, она забросила ее в море и вскоре почувствовала, что леска натянулась. Рыба, которая клюнула, оказалась совсем не маленькой. Совместными усилиями из воды вытащили акулу длиной не менее метра. Миккала и Броди сфотографировались с уловом в руках, а затем отпустили рыбу в воду.

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