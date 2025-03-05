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11:29, 5 марта 2025Из жизни

Рыбаки поймали огромную акулу и продали за 100 тысяч рублей

Kalinga TV: В Индии рыбаки поймали акулу, весящую 200 килограммов
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Norbert Probst / imagebroker.com / Globallookpress.com

Рыбаки из индийского штата Западная Бенгалия поймали огромную акулу. Об этом сообщает сайт Kalinga TV.

Рыба, весящая около 200 килограммов, попала в сети рыбаков, когда те вели промысел в глубоководной части моря у побережья соседнего штата Одиша. Им понадобились серьезные усилия, что совладать с ней и довезти до берега.

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Когда акулу доставили в рыболовецкий центр города Дигха в Западной Бенгалии, там собралась толпа зевак. Посмотреть на гигантскую рыбу пришли и местные жители, и туристы. После оживленных торгов акулу удалось продать за 100 тысяч рупий (около 100 тысяч рублей). Это существенно больше, чем рыбакам удается выручить за обычный улов.

Ранее сообщалось, что в Японии тихоокеанский голубой тунец ушел с молотка за 16,9 миллиона иен (10 миллионов рублей). Рыба весила 211 килограммов.

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