Охотник принял лучшего друга за кабана и выстрелил в него

The Thaiger: В Таиланде охотник принял лучшего друга за кабана и убил его

В Таиланде охотник принял лучшего друга за кабана и выстрелил ему в горло из самодельного ружья. Об этом сообщает The Thaiger.

Трагическое происшествие случилось поздно вечером 16 апреля в провинции Уттарадит. Полиция и медики обнаружили на месте происшествия раненного в левую сторону шеи 40-летнего мужчину по имени Нарес. Помочь ему было уже нельзя.

На месте находился 42-летний Саенгаран. В сумке у мужчины обнаружили самодельное ружье 13-го калибра, патроны и одну стреляную гильзу. Мужчина признался, что он ранил друга. Саенгаран рассказал, что возвращался с охоты и услышал примерно в 10 метрах от себя звук, похожий на тот, что издают кабаны. Он выстрелил на звук, а когда подошел, обнаружил на земле Нареса.

Мужчина попытался оказать другу помощь самостоятельной и вызвал экстренные службы. Тайца арестовали за незаконное хранение оружия и тяжкое преступление, совершенное непредумышленно.

Ранее сообщалось, что в Таиланде трое охотников попали под скорый поезд. Выяснилось, что они распивали спиртные напитки у железной дороги и оказались на путях перед экспрессом.