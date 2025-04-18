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19:23, 18 апреля 2025Из жизни

Охотник принял лучшего друга за кабана и выстрелил в него

The Thaiger: В Таиланде охотник принял лучшего друга за кабана и убил его
Никита Савин
Никита Савин

Фото: ZoranOrcik / Shutterstock / Fotodom  

В Таиланде охотник принял лучшего друга за кабана и выстрелил ему в горло из самодельного ружья. Об этом сообщает The Thaiger.

Трагическое происшествие случилось поздно вечером 16 апреля в провинции Уттарадит. Полиция и медики обнаружили на месте происшествия раненного в левую сторону шеи 40-летнего мужчину по имени Нарес. Помочь ему было уже нельзя.

На месте находился 42-летний Саенгаран. В сумке у мужчины обнаружили самодельное ружье 13-го калибра, патроны и одну стреляную гильзу. Мужчина признался, что он ранил друга. Саенгаран рассказал, что возвращался с охоты и услышал примерно в 10 метрах от себя звук, похожий на тот, что издают кабаны. Он выстрелил на звук, а когда подошел, обнаружил на земле Нареса.

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Мужчина попытался оказать другу помощь самостоятельной и вызвал экстренные службы. Тайца арестовали за незаконное хранение оружия и тяжкое преступление, совершенное непредумышленно.

Ранее сообщалось, что в Таиланде трое охотников попали под скорый поезд. Выяснилось, что они распивали спиртные напитки у железной дороги и оказались на путях перед экспрессом.

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