Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 18 апреля 2025Из жизни

Полиция задержала на рынке таинственного голого мужчину

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Haruka Nuga / AP

В Таиланде полиция задержала таинственного голого мужчину, который появился на улице в городе Пхукет. Об этом сообщает The Thaiger.

Неизвестного, которому, как считается, около 30 лет, заметили возле рынка в пригороде. Он шел по улице полностью голым, не обращая внимание на прохожих. «Он ничего не говорил, ни к кому не приставал, просто шел как ни в чем не бывало. Никогда раньше такого не видел», — рассказал очевидец.

Прибывшей на место происшествия полиции мужчина не смог назвать своего имени и причин, по которым он оказался голым на улице. При этом свидетели отметили, что неизвестный был чистым, аккуратно подстриженным и не проявлял никакой агрессии.

Материалы по теме:
«Мы все сбиты с толку» Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
«Мы все сбиты с толку»Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
8 августа 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

Власти предполагают, что мужчина мог находиться под воздействием наркотиков или страдает психическим расстройством. Не исключено, что он является гражданином Мьянмы, однако это пока не подтверждено.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина и женщина из Китая попали в тюрьму за то, что занялись сексом на глазах у прохожих. Задержанный заявил, что не знал, что нарушает закон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского предупредили о последнем шансе на мир с Россией

    Стало известно о двух попытках ВСУ прорваться через границу России

    Путешествующая в одиночку женщина назвала популярный город Европы небезопасным

    Выявлена удивительная причина потери подвижности сперматозоидов

    Состояние энергетики на Украине оценили

    Отца троих погибших от рук матери детей задержали за истязание четвертого ребенка

    Российский военный на месяц незаконно уехал из места службы и был приговорен к пяти годам

    На Украине начали продавать оптом российские сим-карты

    Известный комик извинился после обвинений в сексуальных домогательствах

    Группа бойцов ВСУ сдалась в плен в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости