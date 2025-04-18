Полиция задержала на рынке таинственного голого мужчину

В Таиланде полиция задержала таинственного голого мужчину, который появился на улице в городе Пхукет. Об этом сообщает The Thaiger.

Неизвестного, которому, как считается, около 30 лет, заметили возле рынка в пригороде. Он шел по улице полностью голым, не обращая внимание на прохожих. «Он ничего не говорил, ни к кому не приставал, просто шел как ни в чем не бывало. Никогда раньше такого не видел», — рассказал очевидец.

Прибывшей на место происшествия полиции мужчина не смог назвать своего имени и причин, по которым он оказался голым на улице. При этом свидетели отметили, что неизвестный был чистым, аккуратно подстриженным и не проявлял никакой агрессии.

Власти предполагают, что мужчина мог находиться под воздействием наркотиков или страдает психическим расстройством. Не исключено, что он является гражданином Мьянмы, однако это пока не подтверждено.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина и женщина из Китая попали в тюрьму за то, что занялись сексом на глазах у прохожих. Задержанный заявил, что не знал, что нарушает закон.